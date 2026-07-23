Un paziente con sospetta frattura di bacino è stato trasportato in ambulanza e ha trascorso quasi cinque ore su una barella in sosta davanti al pronto soccorso di un ospedale. L’arrivo dell’equipaggio è avvenuto alle 18, ma il paziente non è stato ricoverato subito. La direzione dell’ospedale ha dichiarato che l’area di emergenza è sotto stress a causa delle alte temperature e dei turni intensi del personale medico.

Ancona, 22 luglio 2026 – Quasi cinque ore su una barella, dentro un’ambulanza in sosta davanti al pronto soccorso. È quanto accaduto martedì sera a Torrette a un paziente con una sospetta frattura di bacino: l’equipaggio della Croce Gialla di Ancona che lo trasportava è arrivato in ospedale alle 18.40 e ha potuto completare la consegna e ripartire alle 23.30. In quel momento, al triage, non risultavano barelle libere su cui trasferirlo: il paziente è rimasto così sulla barella del mezzo di soccorso, assistito dai volontari, in attesa che se ne liberasse una. Una serata lunga anche in sala d’attesa, dove non è mancato qualche momento di malumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinque ore su una barella in ambulanza, la direzione: “L’ospedale di Torrette sotto stress per il caldo. Turni massacranti, medici super”

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Sgancio della barella dal vano dell'ambulanza

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