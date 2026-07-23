cinema nuovo sostegno al crowdfunding

La Città delle Persone ha deciso di sostenere il crowdfunding per il Teatro Nuovo di Pisa, aderendo a un appello volto a tutelare e rilanciare il teatro situato in piazza della Stazione. La decisione mira a raccogliere fondi per preservare e valorizzare lo spazio culturale. Il sostegno si inserisce in un'iniziativa più ampia di promozione del teatro come luogo di attività artistiche e sociali.

La Città delle Persone prende posizione a sostegno del Teatro Nuovo di Pisa, aderendo all’appello lanciato per la tutela e il rilancio dello spazio culturale di piazza della Stazione. Per il gruppo civico, il teatro rappresenta non solo un punto di riferimento per la vita artistica cittadina, ma anche un importante presidio sociale in un quartiere considerato particolarmente delicato. Nei giorni scorsi i rappresentanti della lista hanno incontrato i responsabili della struttura, ribadendo il valore dell’attività svolta. "Il Teatro Nuovo è un presidio di cultura, socialità, partecipazione e comunità – affermano – e il quartiere della Stazione non può permettersi di perdere una realtà così significativa, né di essere ulteriormente privato di funzioni di qualità". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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