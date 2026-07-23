Questa sera si tiene un cineconcerto sotto le stelle al Viridarium del Museo di Santa Giulia, nel Parco delle sculture. L’evento presenta il film “Sciopero”, considerato il primo film anarchico, accompagnato da un accompagnamento musicale dal vivo. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento è previsto per la sera, in un contesto all’aperto. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali repliche o altre date dell’evento.

Cineconcerto sotto le stelle. Questa sera, al Viridarium del Museo di Santa Giulia, nel Parco delle sculture, “Sciopero“, primo film anarchico e senza regole di Sergej Ejzenštejn, esplode sotto le stelle de L’Eden d’estate, grazie alla sonorizzazione dal vivo di Laura Agnusdei, Jacopo Battaglia, Luca Cavina, Giuseppe Franchellucci, Ramon Moro, Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti. Un Cineconcerto potente e spiazzante, in cui la furia formale del cinema rivoluzionario incontra una materia sonora elettrica, fisica e contemporanea. Girato in una vera fabbrica e costruito attraverso angolazioni spiazzanti, montaggi arditi e soluzioni visive... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cineconcerto sotto le stelle con Ejzenštejn

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