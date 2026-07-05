Sciopero! La musica è live In Castello è in arrivo il primo cineconcerto con il film di Ejzenstejn

È in programma il primo cineconcerto all'aperto in Castello, con la proiezione del film di Ejzenstejn accompagnata dalla musica dal vivo. L’evento si svolgerà sotto le stelle e segue le sonorizzazioni dal vivo realizzate nella scorsa stagione al Terminale Cinema. La manifestazione coinvolge musicisti e pubblico, offrendo un'esperienza che unisce cinema e musica in un contesto all'aperto. La serata rappresenta un’innovazione rispetto alle precedenti iniziative di sonorizzazione dal vivo.

In Castello primo cineconcerto sotto le stelle, dopo il successo delle sonorizzazioni dal vivo realizzate durante quest’ultima stagione al Terminale Cinema. L’appuntamento è per giovedì 9 luglio, alle 21.30: un ensemble di sette musicisti composto da Laura Agnusdei, Jacopo Battaglia, Luca Cavina, Giuseppe Franchellucci, Ramon Moro, Stefano Pilia e Paolo Spaccamonti si esibirà dal vivo in occasione della proiezione di Sciopero! di Sergej Ejzenstejn, film muto del 1924. Lo spettacolo, prodotto dalla Cineteca di Bologna in occasione del festival Il Cinema Ritrovato, ha debuttato con grande successo nel capoluogo emiliano in Piazza Maggiore e ora arriva a Prato, per una serata speciale in questa Prato Estate così povera di spettacoli di rilievo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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