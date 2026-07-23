ABBONATI A DAYITALIANEWS Le prime tre serate di Cinecaravan 2026 hanno fatto registrare un’ampia partecipazione di pubblico, confermando il forte interesse per un’iniziativa capace di portare il cinema direttamente nei quartieri di Sezze. La rassegna è organizzata da Matutateatro e dal Comune di Sezze, in collaborazione con la Regione Lazio, con il supporto logistico della SPL e della Pro Loco, e propone quattro appuntamenti gratuiti pensati per tutta la famiglia. Il progetto ha trasformato diversi spazi della città in luoghi di incontro e condivisione, raccogliendo bambini, genitori e residenti attorno a storie capaci di unire divertimento e riflessione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cinecaravan conquista Sezze: successo e partecipazione per le prime tre serate

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