Un turista svizzero di 55 anni è stato morso da un pesce mentre nuotava nelle acque di Pioppi, nel Cilento. La ferita al polpaccio è risultata profonda e ha provocato un'emorragia, portando al suo ricovero in ospedale. L’incidente è avvenuto questa mattina, 21 luglio, mentre l’uomo si trovava in mare. Non sono stati riferiti dettagli su eventuali interventi medici successivi o sulle condizioni di salute del turista.

Un turista svizzero di 55 anni, questa mattina, 21 luglio, stava facendo tranquillamente il bagno nelle acque cristalline del mare di Pioppi, nel Cilento, quando ha sentito una forte fitta a un polpaccio. Un dolore talmente intenso da spingerlo a gridare per chiedere aiuto. L'uomo non era troppo distante dalla spiaggia e le sue grida hanno destato l'attenzione di altri bagnanti e di una donna. Che si è immediatamente recata nel vicino lido Myosotis per chiudere aiuto a un bagnino. Gabriele, questo il nome del bagnino, è arrivato sul posto e ha trovato il turista svizzero ferito a una gamba, con un morso profondo a un polpaccio. L'uomo stava perdendo molto sangue, anche a causa della terapia anticoagulante al quale il turista si sottopone da tempo. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Cilento, turista svizzero morso da un pesce: ferita profonda con emorragia e ricovero in ospedale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cilento, turista svizzero morso da un pesce: ferita profonda e ricovero in ospedaleUn turista svizzero di 55 anni è stato morso da un pesce mentre nuotava nel mare di Pioppi, nel Cilento.

Esquilino, turista morso all'orecchio e rapinato della collana d'oro: la vacanza finisce in ospedaleUn turista spagnolo di 30 anni è stato vittima di un'aggressione nell'area di Esquilino, dove è stato morso all'orecchio e derubato della collana...