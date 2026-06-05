Giovani talenti in scena | nasce Lazio Danza e Teatro

È stata presentata ufficialmente la piattaforma “Lazio Danza e Teatro”, un progetto che offre formazione, mentoring e opportunità di crescita professionale ai giovani artisti dello spettacolo dal vivo.

Cosa: Presentazione ufficiale del progetto istituzionale “Lazio Danza e Teatro”, un percorso di formazione, mentoring e professionalizzazione dedicato ai giovani artisti dello spettacolo dal vivo.. Dove e Quando: Le attività formative si svolgeranno nei prossimi mesi tra Roma, Spoleto e contesti internazionali (Londra, Hong Kong), con esibizioni previste in autunno, come al Romaeuropa Festival.. Perché: Rappresenta una rara e preziosa opportunità per 40 giovani talenti under 35 di studiare con eccellenze mondiali, superare il divario tra accademia e mondo del lavoro e debuttare su palcoscenici di prestigio.. Il vibrante ecosistema culturale della capitale e dell’intera regione si arricchisce di un nuovo, fondamentale tassello dedicato alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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