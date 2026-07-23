Chiesto il tavolo di crisi per una pelletteria con 130 dipendenti
È stato convocato un tavolo di crisi per una pelletteria con 130 dipendenti situata ad Abbadia San Salvatore. La riunione è stata richiesta per affrontare le difficoltà che l’azienda sta attraversando. La produzione e l’occupazione sono al centro delle discussioni. La decisione di istituire il tavolo di crisi arriva in risposta alle problematiche emerse recentemente. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sugli eventuali interventi previsti.
Abbadia San Salvatore (Siena), 23 luglio 2026 – Aperto il tavolo di crisi per una pelletteria che occupa centotrenta dipendenti ad Abbadia San Salvatore. A chiederlo i sindacati preoccupati da segnali sulla tenuta gestionale. Ieri il primo contatto con i competenti uffici della Regione dopo il pronto interessamento del problema da parte delle locali istituzioni. La richiesta dell’apertura del tavolo di crisi viene confermata da Gianluca Fè segretario del sindacato di categoria aderente alla Cisl. “La nostra richiesta – dice il sindacalista – non deve alimentare allarmismo. La situazione di questa pelletteria l’abbiamo attenzionata per alcuni segnali sulla stato di salute dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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