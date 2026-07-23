chiesto il tavolo di crisi per una pelletteria con 130 dipendenti

Notizia in breve

È stato convocato un tavolo di crisi per una pelletteria con 130 dipendenti situata ad Abbadia San Salvatore. La riunione è stata richiesta per affrontare le difficoltà che l’azienda sta attraversando. La produzione e l’occupazione sono al centro delle discussioni. La decisione di istituire il tavolo di crisi arriva in risposta alle problematiche emerse recentemente. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sugli eventuali interventi previsti.