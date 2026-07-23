Le indagini sull’omicidio del giornalista, trovato morto e bruciato, si concentrano ora su un dettaglio emerso dai filmati di sorveglianza: nella notte dell’omicidio, Esposito non sarebbe stato solo nella sua auto.

Proseguono le indagini sull’omicidio di Luca Esposito, il giornalista trovato senza vita e carbonizzato. L’attenzione dei carabinieri si concentra ora su un elemento emerso dall’analisi dei filmati di sorveglianza: nella notte del delitto, Esposito non sarebbe stato solo a bordo della sua automobile. Gli investigatori stanno cercando di identificare la persona ripresa insieme alla vittima nella Lancia Y. Stabilire chi fosse e quale ruolo abbia avuto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo rappresenta uno dei passaggi centrali della vicenda, ancora oggetto di approfondimenti coordinati dalla Procura. Omicidio Luca Esposito, le telecamere al centro dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi stanno cercando!”. Luca Esposito ammazzato: svolta clamorosa nelle indagini

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