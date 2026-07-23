chi guadagna e chi perde dalla crisi del clima

Un agricoltore ha comprato sei ettari di terreno coltivato a frumento vicino al Lago Vänern in Svezia per convertirli in un vigneto di Chardonnay. La decisione arriva in un momento di crisi climatica, che ha portato a cambiamenti nelle colture tradizionali. L’obiettivo è sfruttare le nuove opportunità di mercato legate alla produzione di vino, nonostante le difficoltà ambientali. La conversione del terreno rappresenta un esempio di adattamento agricolo alle condizioni climatiche in evoluzione.

Gustav Sjöberg ha acquistato sei ettari di terreno coltivato a frumento sulle rive del Lago Vänern, in Svezia, per trasformarli in un vigneto destinato alla produzione di Chardonnay. Gustav non. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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Quem ganha e quem perde com o colapso climático

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