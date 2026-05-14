Sferracavallo Lorefice incontra i commercianti | Chi intimidisce chi guadagna onestamente è un fallito

A Sferracavallo, un rappresentante istituzionale ha incontrato i commercianti per parlare di sicurezza. Durante l’incontro, ha affermato che chi ricorre a intimidazioni nell’ombra per sottrarre denaro a chi lavora onestamente non ha successo e si definisce un fallito. Ha poi sottolineato che nessuno dovrebbe aver paura di queste azioni e ha invitato alla fermezza contro ogni forma di minaccia ingiustificata.

"Nessuno ci mette paura, questo deve essere chiaro, tanto meno chi consideriamo un fallito, un poveraccio: chi intimidisce col favore delle tenebre, senza farsi riconoscere, per togliere denaro e serenità a chi lo guadagna onestamente, è un fallito, anche su questo dobbiamo essere chiari”. Lo ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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