Sferracavallo Lorefice incontra i commercianti | Chi intimidisce chi guadagna onestamente è un fallito

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sferracavallo, un rappresentante istituzionale ha incontrato i commercianti per parlare di sicurezza. Durante l’incontro, ha affermato che chi ricorre a intimidazioni nell’ombra per sottrarre denaro a chi lavora onestamente non ha successo e si definisce un fallito. Ha poi sottolineato che nessuno dovrebbe aver paura di queste azioni e ha invitato alla fermezza contro ogni forma di minaccia ingiustificata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Nessuno ci mette paura, questo deve essere chiaro, tanto meno chi consideriamo un fallito, un poveraccio: chi intimidisce col favore delle tenebre, senza farsi riconoscere, per togliere denaro e serenità a chi lo guadagna onestamente, è un fallito, anche su questo dobbiamo essere chiari”. Lo ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chi guadagna e chi perde con i nuovi dazi di TrumpIn modo un po' paradossale favoriscono i paesi che avevano fatto resistenza e puniscono chi si era mostrato accomodante, almeno per ora I nuovi dazi...

Foggia a due facce: tra chi perde e chi guadagna residenti è come se sparisse un comune all'annoIn Italia, al 1° gennaio 2026, la popolazione residente è pari a 58 milioni e 943mila individui.

Argomenti più discussi: Sferracavallo, Lorefice incontra i commercianti: Chi intimidisce chi guadagna onestamente è un fallito; Lorefice a Sferracavallo: Non abbiamo paura. Nessuno ci può intimidire; L' arcivescovo Lorefice guida la processione per la Madonna di Fatima e incontra i commercianti di Sferracavallo:Non abbiamo paura, nessuno ci può intimidire se restiamo uniti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web