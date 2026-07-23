Chi è Mikel Amondarain nuovo centrocampista in arrivo al Bologna La sua storia e il suo identikit tecnico

Da calcionews24.com 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Bologna ha annunciato l'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista spagnolo proveniente da una squadra di seconda divisione. Nato nel 1999, ha iniziato la carriera nelle giovanili di club spagnoli e ha giocato in diverse squadre di categoria inferiore. È un centrocampista con caratteristiche di interdizione e impostazione, noto per la buona visione di gioco e la capacità di recupero palla. Il contratto firmato ha durata pluriennale.

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Alla scoperta di Mikel Amondarain: ecco chi è il nuovo centrocampista in arrivo al Bologna. L’identikit. Il Bologna continua a muoversi con grande tempestività sul mercato internazionale, piazzando un colpo di grandissima prospettiva per il proprio reparto mediano. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossoblù è ormai a un passo dall’acquisto definitivo di Mikel Amondarain, promettente centrocampista di proprietà dell’ Estudiantes. Il giovane argentino era da diverse settimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza emiliana, che è riuscita a piegare le resistenze del club di La Plata con un’offerta economica pari a 10 milioni di euro per il cartellino più 2 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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