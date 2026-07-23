Chi è Mikel Amondarain nuovo centrocampista in arrivo al Bologna La sua storia e il suo identikit tecnico
Il Bologna ha annunciato l'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista spagnolo proveniente da una squadra di seconda divisione. Nato nel 1999, ha iniziato la carriera nelle giovanili di club spagnoli e ha giocato in diverse squadre di categoria inferiore. È un centrocampista con caratteristiche di interdizione e impostazione, noto per la buona visione di gioco e la capacità di recupero palla. Il contratto firmato ha durata pluriennale.
Alla scoperta di Mikel Amondarain: ecco chi è il nuovo centrocampista in arrivo al Bologna. L’identikit. Il Bologna continua a muoversi con grande tempestività sul mercato internazionale, piazzando un colpo di grandissima prospettiva per il proprio reparto mediano. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club rossoblù è ormai a un passo dall’acquisto definitivo di Mikel Amondarain, promettente centrocampista di proprietà dell’ Estudiantes. Il giovane argentino era da diverse settimane in cima alla lista dei desideri della dirigenza emiliana, che è riuscita a piegare le resistenze del club di La Plata con un’offerta economica pari a 10 milioni di euro per il cartellino più 2 milioni di bonus. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Come annunciato da Fabrizio Romano, il Bologna ha chiuso per Mikel Amondarain, centrocampista argentino classe 2005 di proprietà dell'Estudiantes facebook
Il #Bologna accelera per Mikel #Amondarain! Affare in chiusura con l' #Estudiantes per circa €10m. ?Superata la concorrenza dei club di Premier League, il talento argentino è pronto al salto. ?LOCKED IN a breve x.com
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Dall'Argentina: Bologna, nodo Amondarain. Pronta nuova offerta per l'EstudiantesMentre l'Estudiantes rifinisce i dettagli per il suo esordio nel Torneo Clausura contro l'Independiente, il futuro di Mikel Amondarain tiene banco. tuttomercatoweb.com