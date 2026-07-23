Chi è Mikel Amondarain nuovo centrocampista in arrivo al Bologna La sua storia e il suo identikit tecnico

Notizia in breve

Il Bologna ha annunciato l'acquisto di Mikel Amondarain, centrocampista spagnolo proveniente da una squadra di seconda divisione. Nato nel 1999, ha iniziato la carriera nelle giovanili di club spagnoli e ha giocato in diverse squadre di categoria inferiore. È un centrocampista con caratteristiche di interdizione e impostazione, noto per la buona visione di gioco e la capacità di recupero palla. Il contratto firmato ha durata pluriennale.