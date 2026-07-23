Una donna ha scelto di sposarsi indossando un abito da sposa realizzato a mano con la propria madre, nota stilista. Il matrimonio si è svolto con una cerimonia ricca di moda e scenografie. La sposa è la figlia di una nota stilista italiana, e l’evento ha coinvolto direttamente la famiglia nella preparazione dell’abito. La cerimonia si è svolta in un contesto che ha unito romanticismo e attenzione ai dettagli sartoriali.

C’è chi sceglie un abito da sposa in atelier e chi può realizzarlo passo dopo passo insieme alla propria madre. Per Luna Bonaccorsi Beccaria, figlia della stilista Luisa Beccaria, il matrimonio con Leonardo Bormioli è diventato un affare di famiglia, oltre che una celebrazione ricca di moda, romanticismo e scenografie indimenticabili. La cerimonia si è svolta in Sicilia, tra la campagna nei dintorni di Noto e gli spazi del Feudo del Castelluccio. Ma a prendersi tutta la scena è stato proprio l’abito da sposa, un modello ampio e luminoso nato dal recupero di un’idea d’archivio della maison materna. Ma chi è Luna Bonaccorsi Beccaria? Scopriamo tutto, ma proprio tutto, su di lei. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Luna Bonaccorsi Beccaria che ha lasciato senza fiato col suo abito da sposa

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