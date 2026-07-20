Luna Bonaccorsi Beccaria sposa in Sicilia | il velo di fiori l’abito da principessa Sissi e il vestito luminoso dell' after party ispirato al Met Gala
Luna Bonaccorsi Beccaria ha sposato Leonardo Bormioli in Sicilia, con un matrimonio durato quattro giorni. La sposa ha indossato un velo di fiori, un abito ispirato a Sissi e un vestito luminoso per l’after party, quest’ultimo ispirato al Met Gala. La cerimonia si è svolta con diversi cambi d’abito. Luna è figlia di una nota stilista.
Un matrimonio in Sicilia durato quattro giorni e tanti cambi d'abito per la sposa, Luna Bonaccorsi, figlia della stilista Luisa Beccaria, che ha detto sì a Leonardo Bormioli. Dall’abito da principessa dell’archivio Luisa Beccaria alla luna luminosa della festa che è seguita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Un Matrimonio da Favola in Sicilia Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli
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