Luna Bonaccorsi Beccaria sposa in Sicilia | il velo di fiori l’abito da principessa Sissi e il vestito luminoso dell' after party ispirato al Met Gala

Da vanityfair.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luna Bonaccorsi Beccaria ha sposato Leonardo Bormioli in Sicilia, con un matrimonio durato quattro giorni. La sposa ha indossato un velo di fiori, un abito ispirato a Sissi e un vestito luminoso per l’after party, quest’ultimo ispirato al Met Gala. La cerimonia si è svolta con diversi cambi d’abito. Luna è figlia di una nota stilista.

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Un matrimonio in Sicilia durato quattro giorni e tanti cambi d'abito per la sposa, Luna Bonaccorsi, figlia della stilista Luisa Beccaria, che ha detto sì a Leonardo Bormioli. Dall’abito da principessa dell’archivio Luisa Beccaria alla luna luminosa della festa che è seguita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Luna Bonaccorsi Beccaria sposa in Sicilia: il velo di fiori, l’abito da principessa Sissi e il vestito luminoso dell'after party ispirato al Met Gala
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Un Matrimonio da Favola in Sicilia Luna Bonaccorsi Beccaria e Leonardo Bormioli

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