Luna Bonaccorsi Beccaria sposa in Sicilia | il velo di fiori l’abito da principessa Sissi e il vestito luminoso dell' after party ispirato al Met Gala

Notizia in breve

Luna Bonaccorsi Beccaria ha sposato Leonardo Bormioli in Sicilia, con un matrimonio durato quattro giorni. La sposa ha indossato un velo di fiori, un abito ispirato a Sissi e un vestito luminoso per l’after party, quest’ultimo ispirato al Met Gala. La cerimonia si è svolta con diversi cambi d’abito. Luna è figlia di una nota stilista.