La Juventus sta valutando diversi candidati per il ruolo di attaccante titolare nella prossima stagione. La scelta si concentra su alcuni nomi specifici, ancora in fase di analisi. La società sta analizzando le caratteristiche e le prestazioni di ogni possibile acquisto per rinforzare il reparto offensivo. La ricerca si inserisce nel quadro delle operazioni di calciomercato in corso, con l’intento di individuare il profilo più adatto alle esigenze tecniche della squadra.

Juventus a caccia di un nuovo attaccante: qual è il nome giusto per i bianconeri di Spalletti, l’analisi completa. La Juventus prosegue senza sosta le proprie manovre di calciomercato con un obiettivo chiaro in mente: individuare il centravanti titolare che guiderà il reparto offensivo nella prossima stagione. Tra i molteplici candidati monitorati dalla dirigenza e le nuove occasioni emerse di recente, la strategia del club bianconero è definita, con un nome che spicca su tutti per soddisfare le richieste tattiche del tecnico Luciano Spalletti. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Kolo Muani in pole position, Mateta il “Piano B”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Chi è l’attaccante giusto per la Juventus di Spalletti? Il casting si restringe a questi nomi, l’analisi completa

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