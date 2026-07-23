Chi dovrebbe indagare sulla polizia?

Da ilpost.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La polizia sta conducendo le indagini sulla morte di Abderrahim Fakir, ma ci sono difficoltà e assenza di regole ben definite in questo ambito. La situazione solleva dubbi sulla trasparenza e sull’imparzialità delle indagini, dato che sono condotte dalla stessa forza coinvolta. La mancanza di procedure chiare rende complesso stabilire se siano rispettati gli standard di tutela e giustizia. La questione rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

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Per la morte di Abderrahim Fakir lo sta facendo la polizia stessa, con evidenti problemi: ma la risposta non è sempre facile e mancano regole chiare Sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna domenica mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra, sta indagando la procura di Bologna insieme alla squadra mobile, l’unità investigativa della polizia di stato. L’inchiesta è stata aperta per omicidio colposo e coinvolge i due agenti e quattro operatori sanitari che hanno assistito alla scena: formalmente nessuno di loro è indagato per via di una nuova norma voluta dal governo, che comunque non impedisce ai magistrati di fare approfondimenti sulla loro condotta in modo del tutto simile a quello che avviene normalmente per una persona indagata. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Perché il poliziotto non è indagato per eccesso colposo

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