Bere acqua è fondamentale per la salute dei reni, che filtrano il sangue e regolano l'equilibrio di liquidi e sali minerali. Durante le ondate di caldo, l'apporto di liquidi deve essere aumentato per evitare disidratazione, che può compromettere la funzione renale. Non sono indicati altri liquidi specifici, ma è importante evitare bevande troppo zuccherate o contenenti caffeina. La corretta idratazione aiuta a mantenere i reni in buona salute e a prevenire problemi legati alla disidratazione.

I reni lavorano senza sosta, 24 ore al giorno: filtrano il sangue, eliminano le sostanze di scarto attraverso l'urina, regolano l'equilibrio dei liquidi e dei sali minerali, contribuiscono al controllo della pressione arteriosa e mantenerli in salute è essenziale per il benessere di tutto il corpo. Proteggerli è importantissimo, soprattutto perché molte malattie possono progredire lentamente nel tempo senza dare segnali immediati, come la malattia renale cronica. L’idratazione è tra i fattori protettivi principali, soprattutto quando fa caldo, poiché le alte temperature aumentano la sudorazione e la perdita di liquidi, cresce il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che cosa bere per mantenere i reni in salute e perché è importante fare attenzione quando fa caldo

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