Come mantenere i reni in salute | prevenzione cura e dialisi a Bologna

Da iltempo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato dolore e gonfiore ai reni. I medici hanno scoperto che aveva una grave infezione renale che aveva compromesso la funzione degli organi. Sono state avviate terapie antibiotiche e monitoraggio costante. La diagnosi ha evidenziato la necessità di un trattamento immediato per prevenire complicanze.

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I reni sono organi silenziosi: filtrano il sangue, regolano i liquidi, producono ormoni fondamentali per la pressione e per la produzione dei globuli rossi. Le malattie renali colpiscono oltre 2 milioni di italiani e, nella maggior parte dei casi, avanzano per anni senza sintomi evidenti: per questo, prevenzione e diagnosi precoce fanno la differenza. Le principali minacce alla salute dei reni L' ipertensione e il diabete sono oggi i principali fattori di rischio per la salute renale: insieme causano quasi il 70% dei casi di insufficienza renale cronica. Si aggiungono sovrappeso, fumo, sedentarietà, uso prolungato di antinfiammatori e una familiarità per patologie renali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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