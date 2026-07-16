Un uomo è stato ricoverato in ospedale dopo aver accusato dolore e gonfiore ai reni. I medici hanno scoperto che aveva una grave infezione renale che aveva compromesso la funzione degli organi. Sono state avviate terapie antibiotiche e monitoraggio costante. La diagnosi ha evidenziato la necessità di un trattamento immediato per prevenire complicanze.

I reni sono organi silenziosi: filtrano il sangue, regolano i liquidi, producono ormoni fondamentali per la pressione e per la produzione dei globuli rossi. Le malattie renali colpiscono oltre 2 milioni di italiani e, nella maggior parte dei casi, avanzano per anni senza sintomi evidenti: per questo, prevenzione e diagnosi precoce fanno la differenza. Le principali minacce alla salute dei reni L' ipertensione e il diabete sono oggi i principali fattori di rischio per la salute renale: insieme causano quasi il 70% dei casi di insufficienza renale cronica. Si aggiungono sovrappeso, fumo, sedentarietà, uso prolungato di antinfiammatori e una familiarità per patologie renali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Iltempo.it - Come mantenere i reni in salute: prevenzione, cura e dialisi a Bologna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

5 Abitudini Essenziali per Proteggere i Tuoi Reni

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Respirare bene significa prendersi cura della propria salute, la prevenzione presso la Casa di Cura San Michele

Hantavirus, rischio zoonotico dai roditori: effetti su polmoni, cuore, reni e prevenzione essenzialeRecentemente sono stati segnalati casi di infezioni virali trasmesse dai roditori a esseri umani, con conseguenze che coinvolgono polmoni, cuore e...

Reni, come proteggerli d’estateCome proteggere i reni d’estate? Anche questi organi fondamentali del nostro corpo hanno bisogno di essere trattati bene per non soffrire il caldo. Ecco ... medicinalive.com

Come mantenere i reni giovani il più a lungo possibile. Le 8 regole d'oro per tenerli in saluteRipubblichiamo questo articolo di Elena Meli, uno dei più apprezzati dalle nostre lettrici e dai nostri lettori nel 2025. Fanno gli straordinari senza mai lamentarsi, lavorano anche il doppio di ... corriere.it