cerno e le ragioni di giuda appuntamento in piazza grande

Arezzo, 23 luglio 2026 – T ommaso Cerno è il prossimo ospite dell ’Isola del Libro, la rassegna letterario che si svolge per la seconda edizione nella cornice della terrazza del Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Questa sera alle 21 il direttore del Giornale Tommaso Cerno presenta « Le Ragioni di Giuda » con Carlo Gabellini. La rassegna si intreccia con l’ultima serata in piazza di Mononlight Festival organizzato da Confesercenti e prevede un doppio appuntamento: alle ore 19 è atteso Carlo Calabrò con “Cemento e sangue”, alle ore 21 ci sarà appunto Tommaso Cerno e il suo libro “Le ragioni di Giuda”. Che cos’è davvero il tradimento? È... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Al via la quinta edizione di Arezzo Moonlight festival

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Il giornalista Tommaso Cerno presenta il libro “Le ragioni di Giuda” al CuboGiovedì 4 giugno 2026 alle 18:30, un giornalista presenterà il suo nuovo libro sul Rooftop di un edificio in via La Spezia a Parma.

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Non c’è alcuna introduzione del Corano come legge obbligatoria. La Germania, per ragioni costituzionali (art. 7 Grundgesetz), offre insegnamento religioso confessionale anche per l’Islam in alcuni Länder con insegnanti formati dallo Stato e programmi supe x.com

Tommaso Cerno in Rai tra le polemiche, 'dirò ciò che penso e perché'Tutte le dichiarazioni, i vari articoli, le interrogazioni parlamentari, hanno trasformato questi ultimi mesi in una lunga vigilia. Ma l'attesa adesso è finita e possiamo cominciare. Inizia con ... ansa.it