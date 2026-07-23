Il centro medico Forum di Porto d’Ascoli è attualmente chiuso. Alcuni pazienti stanno cercando i propri referti, che sarebbero stati scambiati tra diversi utenti. Un residente di Ripatransone ha contattato i media lamentando di non sapere come procedere. La situazione è stata segnalata come problematica da parte di chi ha perso documenti medici o ha dubbi sulla corretta gestione dei propri dati clinici. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dal centro sulla chiusura o sui passaggi successivi.

Il centro medico Forum di Porto d’Ascoli è momentaneamente chiuso e c’è chi è a caccia del proprio referto scambiato con altri pazienti. "Non so più cosa fare e come comportarmi – ci scrive un residente nel comune di Ripatransone –. Il 18 giugno mi sono sottoposto a un esame di ecodoppler e mentre attendevo la risposta, la settimana dopo mi ha chiamato una signora di Fermo per comunicarmi che la risposta dell’esame lo aveva lei. Sono andato a controllare e ho scoperto che a me era stato dato il referto di una paziente di Acquaviva Picena che aveva fatto l’esame prima di me. Mi sono subito attivato ma Forum è attualmente chiusa pare per lavori di ristrutturazione dal 3 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centro medico Forum e scambio di referti: la denuncia di un paziente

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