Oggi e domani si svolgono due eventi che coinvolgono la viabilità locale. In via XX Settembre si tiene la Festa dei volontari donatori del sangue organizzata dalla Pubblica Assistenza, con possibili deviazioni e chiusure temporanee. Venerdì, invece, si commemorano le vittime dell’eccidio del 24 luglio, con ripercussioni sulla circolazione nella zona interessata. Entrambi gli appuntamenti comportano modifiche temporanee alla viabilità.

Oggi e domani due eventi importanti: la " Festa dei volontari donatori del sangue " della Pubblica Assistenza di Empoli in via XX Settembre nella giornata odierna e la commemorazione dell’eccidio del 24 Luglio in quella di venerdì. Occhio alla viabilità, poiché per diverse ore ci saranno importanti limitazioni al traffico. Gli automobilisti dovranno fare molta attenzione. In via XX Settembre, oggi dalle 10 alle 24, nel tratto compreso tra via Tripoli e via de Amicis, saranno disposti il divieto di sosta con rimozione forzata su ambedue i lati e divieto di transito di tutti i veicoli. Fatta eccezione chiaramente per soccorso, forze dell’ordine e mezzi autorizzati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Celebrazioni del XXIV Luglio e Festa dei volontari: cambia la viabilità

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Desfile Militar del 14 de julio en Paris

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