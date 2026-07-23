Nel corso di un’intervista, un’artista ha affermato che nel cuore dell’Europa si svolge una guerra che nessuno desidera terminare, poiché tutti traggono vantaggi dal mantenimento del conflitto. Ha anche criticato il governo e l’Unione Europea per il loro focus esclusivo sull’invio di armi, senza affrontare altri aspetti della crisi. La dichiarazione evidenzia come interessi economici di grandi dimensioni siano alla base della continuità del conflitto.

“Non avrei mai pensato di oggi di risentire parlare di guerra, di una guerra che sta nel cuore dell’Europa, che non accenna a finire, che nessuno vuol far finire, perché conviene a tutti che si mantenga accesa quella guerra lì, perché ci sono, come al solito, interessi economici talmente grandi che vanno al di là della nostra comprensione”. E’ la riflessione di Fiorella Mannoia, intervistata alla Gaberiana, a Firenze, da Andrea Scanzi, che del festival dedicato a Giorgio Gaber è il direttore. Scanzi aveva fatto notare alla cantante romana che negli ultimi giorni gli è capitato di sentire “da tre generazioni diverse la frase dritta: questo è il momento più brutto che abbia mai vissuto nella mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è una guerra nel cuore dell’Europa ma nessuno la vuole far finire perché conviene a tutti. Il governo e l’Ue? Parlano solo di armi”: le parole di Fiorella Mannoia intervistata da Andrea Scanzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“De Gregori è il cantautore più politico e non deve esporsi per forza. Ma su Gaza mi ha infastidito”: la risposta di Fiorella Mannoia ad Andrea ScanziFiorella Mannoia ha commentato le dichiarazioni di Andrea Scanzi su Francesco De Gregori, definendolo il cantautore più politico e sottolineando che...

Legge elettorale: perché tutti parlano delle preferenze ma nessuno le vuoleLa nuova legge elettorale stabilisce un premio di maggioranza con un tetto di 220 seggi alla Camera e 113 in Senato per la coalizione che supera il...

Temi più discussi: Asti Musica: Fiorella Mannoia incanta il pubblico astigiano con l'omaggio a De André e Fossati; Fiorella Mannoia in concerto ad Asti con Anime Salve; Mannoia a De Gregori: Su Gaza non avere idee chiare non te lo perdono; Edoardo Bennato e Fiorella Mannoia cantano Venderò.

'Anime Salve', Fiorella Mannoia canta Ivano Fossati e Fabrizio De AndrèFiorella Mannoia sarà in concerto domani, domenica 12 luglio, a Palazzo Farmese di Piacenza, nell'ambito del Piacenza Summer Cult, per una tappa di 'Anime Salve', il progetto live con cui l'artista da ... ansa.it

Fiorella Mannoia omaggia Faber e Fossati: Un viaggio dell'animaÈ partito da Genova, con due date all'Arena del Mare da 1.800 spettatori ciascuna, il tour Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve, con cui Fiorella Mannoia celebra i trent'anni di Anime ... rockol.it