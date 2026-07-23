Cat Mail Co Guida al 100% | come ottenere tutti gli obiettivi Steam
Per ottenere tutti gli obiettivi di Cat Mail Co. su Steam, è necessario completare diverse azioni all’interno del gioco. Alcuni obiettivi richiedono di svolgere compiti specifici che potrebbero non essere automatici durante la normale gestione dell’ufficio postale. Il completamento di tutti gli obiettivi permette di sbloccare le ricompense previste dal gioco.
Completare tutti gli obiettivi di Cat Mail Co. non è particolarmente difficile, ma alcuni richiedono azioni che potrebbero non venire naturali durante la gestione dell’ufficio postale. Il gioco contiene 17 achievement Steam, legati alla classificazione dei pacchi, allo sblocco delle stanze, all’utilizzo dei francobolli e al completamento della storia. La strategia migliore consiste nell’avanzare normalmente, occupandosi subito degli obiettivi più semplici e lasciando per le fasi finali quelli dedicati alla grande pila di pacchi e ai 500 francobolli. Gli obiettivi più semplici da ottenere subito. Tre achievement possono essere completati praticamente in qualsiasi momento e non dipendono dalla progressione narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Kling Motion Control Tutorial | 100% Free (Easy Method)
Notizie e thread social correlati
Cat Mail Co: la guida per non sbagliare neanche un paccoUn ufficio postale gestito da gatti si occupa di pesare, timbrare, ordinare e spedire i pacchi arrivati sull’isola.
Leggi anche: Cat Parents, il simulatore sui gatti randagi che punta a conquistare Steam
Temi più discussi: Swisscanto lancia un fondo obbligazionario sui Cat Bond; Alfa Romeo 164 2.0i Twin Spark cat ISCRITTA ASI 145.000 km 3.990 €, a Brescia (BS); Top Cat e i gatti combinaguai su Cartoonito.
Campionato Italiano Pattinaggio Corsa su Strada cat. Ragazzi e Trofeo Skate Italia cat. Ragazzi 12 – Torino, 16-19 luglio 2026 I nostri 10 atleti saranno presenti sotto la guida dell’allenatore Davide Libralesso. Il direttivo e il presidente esprimono con orgoglio facebook
Cosa leggere dopo Red Rising e Una guida pratica al male? reddit
Cat Mail Co.: come riparare i pacchi danneggiati e sbloccare l’officinaDurante le prime giornate in Cat Mail Co. è facile ritrovarsi con uno o più pacchi danneggiati. Una scatola fragile può essere schiacciata, un collo pesante ... techgaming.it
Cat Mail Co Trucchi e Strategie: 9 cose da sapere prima di giocareIn Cat Mail Co dobbiamo rimettere in funzione un ufficio postale gestito da gatti, occupandoci di ricevere, controllare, organizzare e spedire decine di ... techgaming.it