Cat Mail Co Guida al 100% | come ottenere tutti gli obiettivi Steam

Da gamerbrain.net 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per ottenere tutti gli obiettivi di Cat Mail Co. su Steam, è necessario completare diverse azioni all’interno del gioco. Alcuni obiettivi richiedono di svolgere compiti specifici che potrebbero non essere automatici durante la normale gestione dell’ufficio postale. Il completamento di tutti gli obiettivi permette di sbloccare le ricompense previste dal gioco.

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Completare tutti gli obiettivi di Cat Mail Co. non è particolarmente difficile, ma alcuni richiedono azioni che potrebbero non venire naturali durante la gestione dell’ufficio postale. Il gioco contiene 17 achievement Steam, legati alla classificazione dei pacchi, allo sblocco delle stanze, all’utilizzo dei francobolli e al completamento della storia. La strategia migliore consiste nell’avanzare normalmente, occupandosi subito degli obiettivi più semplici e lasciando per le fasi finali quelli dedicati alla grande pila di pacchi e ai 500 francobolli. Gli obiettivi più semplici da ottenere subito. Tre achievement possono essere completati praticamente in qualsiasi momento e non dipendono dalla progressione narrativa. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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