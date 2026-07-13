In Cat Mail Co si gestisce un piccolo ufficio postale popolato da gatti, occupandosi di pesare, timbrare, ordinare e spedire ogni pacco arrivato sull’isola. L’atmosfera è rilassante e non esistono cronometri o penalità immediate, ma basta lasciare qualche scatola nel posto sbagliato per trasformare rapidamente il magazzino in un caos difficile da controllare. Il gioco permette di lavorare da soli oppure in cooperativa online fino a quattro partecipanti. Durante la giornata bisogna servire i clienti e preparare le spedizioni, mentre di notte la luce lunare può rivelare proprietà nascoste di alcuni pacchi. Ecco le strategie più utili per iniziare con il piede giusto. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Cat Mail Co: la guida per non sbagliare neanche un pacco

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