Il Comune di Sant’Antonio Abate ha emesso un’ordinanza di sfratto per il ristorante-hotel La Sonrisa, situato nel Castello delle Cerimonie. La decisione segue una confisca precedente, e l’ente ha dato il via allo sgombero della struttura. I mobili dell’attività potrebbero essere smaltiti in discarica. La procedura di sgombero è stata avviata, e il castello dovrà essere lasciato libero.

Dopo la confisca, anche lo sgombero per il Castello delle Cerimonie. La giunta comunale di Sant’Antonio Abate ha dato mandato per l’ordinanza che sfratta il ristorante-hotel La Sonrisa. Una volta confiscato il bene, verrà effettuato l’inventario dei mobili che saranno immagazzinati in un locale deposito. Le spese che dovrà sostenere il Comune saranno a carico degli occupanti. L’ordinanza di sgombero è stata impugnata dal Tar Campania, ma in assenza di un’udienza che non risulta ancora fissata, l’ordinanza resta eseguibile. Avvio dello sgombero del Castello delle Cerimonie Piano di recupero per la struttura Cosa succede a La Sonrisa? Avvio dello sgombero del Castello delle Cerimonie Dopo mesi di fermo, l’atto dello sgombero del Castello delle Cerimonie trova applicazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Castello delle Cerimonie sarà sgomberato, mobili del Ristorante Hotel La Sonrisa possono finire in discarica

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Castello delle Cerimonie addio, il Grand Hotel La Sonrisa passa ufficialmente al Comune

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