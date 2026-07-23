A Castellammare di Stabia, il partito Fratelli d'Italia ha manifestato, evidenziando che gli scioglimenti per mafia in Campania non sono più episodi isolati. La protesta arriva dopo il recente scioglimento di entrambe le amministrazioni comunali, uno per camorra. La presenza in piazza è stata una presa di posizione contro le infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione.

Una risposta ferma contro le infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione: è il messaggio lanciato da Fratelli d'Italia da Castellammare di Stabia, recentemente sciolto per camorra insieme alla vicina Torre Annunziata. Una manifestazione di piazza organizzata per denunciare quella che viene definita come una vera e propria emergenza istituzionale sui territori. Sul palco allestito nella piazza del Municipio si sono alternati interventi degli esponenti del partito: per i vertici presenti Lucio Malan, Galeazzo Bignami, Giovanni Donzelli. La questione dei comuni campani commissariati per gli esponenti di FdI non può più essere derubricata a semplice fatto locale, ma deve assurgere a questione nazionale. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Castellammare, FdI in piazza: scioglimenti per mafia in Campania non sono più un fatto isolato

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