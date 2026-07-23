Michele Castagnetti ha manifestato l’intenzione di terminare la carriera nella squadra della sua città natale. Il centrocampista, nato nel 1989, potrebbe approdare alla Reggiana in caso di partenza di un altro giocatore. La trattativa tra il giocatore e il club è in corso, mentre il Cesena richiede il pagamento del cartellino per liberarlo. Al momento, non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulle tempistiche o sui termini dell’accordo.

di Francesco Pioppi Michele Castagnetti avrebbe espresso il desiderio di chiudere la carriera nella propria terra natale. Il centrocampista classe ’89, nativo di Montecchio, può essere il ‘promesso sposo’ della Reggiana in caso di partenza di Tobias Reinhart. Il club granata ha infatti individuato nel centrocampista classe ’89 nativo di Montecchio il profilo ideale per sopperire all’eventuale addio del play argentino che – al momento – resta comunque in ritiro con il resto della truppa e a completa disposizione di mister Attilio Tesser che preferirebbe non privarsene. Il mercato però è ricco di sorprese e allo stesso tempo impone realismo:... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castagnetti vuole finire la carriera in granata. Il Cesena però chiede i soldi del cartellino

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