Casorate Sempione si prepara a celebrare il centenario della Festa di San Tito, con il paese che si appresta a trasformarsi in un grande giardino a cielo aperto. L’evento, previsto per il 23 luglio 2026, coinvolgerà l’intera comunità, che si sta organizzando per decorare le strade e le piazze con fiori e allestimenti floreali. La festa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e radicati nella tradizione locale.

Casorate Sempione (Varese), 23 luglio 2026 – Casorate Sempione è pronta a trasformarsi in un immenso giardino a cielo aperto per uno degli appuntamenti più attesi e identitari della provincia di Varese. Dal 5 al 15 settembre torna la Festa decennale di San Tito, un'edizione destinata a entrare nella storia perché celebra due ricorrenze eccezionali: i cento anni dalla prima edizione del 1926 e i 1.600 anni dal martirio del santo, avvenuto nel 426. Presentata a Villa Recalcati nell'ambito delle iniziative per il Centenario della Provincia di Varese, la manifestazione coinvolgerà l'intero paese con celebrazioni religiose, eventi culturali, concerti, stand gastronomici e una tradizione che continua a tramandarsi di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casorate Sempione si prepara al centenario della Festa di San Tito: il paese pronto a colorarsi di fiori

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