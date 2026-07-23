Anan Khalaili, classe 2004, è stato giudicato idoneo dopo i test medici in Belgio, dove si sta allenando con l’Union Saint-Gilloise. In Italia, il calciatore aveva superato le visite mediche senza problemi, ma non aveva ricevuto l’idoneità necessaria in precedenza. La sua vicenda coinvolge anche l’Inter, senza ulteriori dettagli sui passaggi legali o amministrativi. Khalaili riprende a pieno ritmo l’attività con il club belga.

di Lorenzo Vezzaro Nessun problema nei test medici condotti in patria per Khalaili: il classe 2004 è pronto a ripartire a pieno regime. Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto protagonista Anan Khalaili e l’ Inter. L’esterno classe 2004, sfumato a un passo dalla firma con i nerazzurri a causa del mancato rilascio dell’idoneità sportiva da parte dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, ha svolto una nuova serie di approfondimenti medici in Belgio. I risultati dei test condotti dallo staff sanitario dell’ Union Saint-Gilloise hanno dato esito totalmente positivo, confermando l’idoneità agonistica del ragazzo a riprendere gli allenamenti senza alcun tipo di limitazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Caso Khalaili, idoneo in Belgio dopo il no in Italia: l’esterno torna ad allenarsi con l’Union Saint-Gilloise

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Sapere nel dettaglio non serve, ma è abbastanza intuibile la motivazione per cui #Khalaili non ha ottenuto idoneità sportiva CONI. Per il ragazzo dispiace tantissimo, spero approfondisca per il suo bene. Per l'Inter, in questo caso, solo un'enorme sfortuna. #Int x.com

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