L’esterno di origini africane, escluso dall’amichevole dell’Union Saint Gilloise, potrebbe essere un possibile obiettivo di mercato. L’Inter ha accelerato sui diritti del talento classe 2004, dopo l’addio ufficiale dell’olandese al Real Madrid. La cessione a titolo definitivo di Dumfries ha aperto le porte a nuove operazioni per rinforzare il settore esterni. Nessuna comunicazione ufficiale, ma l’indiscrezione si aggiunge alle mosse di mercato dei nerazzurri.

Inter News 24 Khalaili, con l’addio ufficiale dell’olandese verso il Real Madrid, i nerazzurri accelerano per il talento classe 2004. L’ufficialità della cessione a titolo definitivo di Denzel Dumfries al Real Madrid ha ufficialmente dato il via al valzer degli esterni in casa Inter. Il club nerazzurro, salutato l’olandese, ha ormai definito le strategie per non farsi trovare impreparato e, archiviato definitivamente il sogno extra-budget rappresentato da Marco Palestra, ha virato con estrema convinzione su Anan Khalaili. L’esterno classe 2004, attualmente in forza all’ Union Saint-Gilloise, è il profilo scelto dalla dirigenza per ricoprire la corsia di destra nello scacchiere tattico di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Arriva un indizio di mercato per Khalaili? L’esterno escluso dall’amichevole dell’Union Saint Gilloise

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