Caso Fakir nuovi video mostrano l’uomo sdraiato a terra smarrito e in stato confusionale

Da ilfattoquotidiano.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei video diffusi sui social, un uomo è sdraiato a terra senza scarpe, con espressione smarrita e volto confuso. Le immagini mostrano una persona in evidente stato di difficoltà, mentre si trova in una posizione di vulnerabilità. Non si vedono comportamenti aggressivi o violenti, ma solo una condizione di disagio evidente. Le clip sono state girate durante le fasi successive a un fermo di polizia.

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Un uomo smarrito, in stato confusionale, sdraiato a terra, senza scarpe: negli ultimi video che girano per i social Abderrahim Fakir, l’uomo morto durante un fermo di polizia a Bologna, non appare come un uomo violento, ma in grande difficoltà. In uno dei take allunga le braccia, appare uno dei due poliziotti e lo invita alla calma. In un altro arriva un residente con una moto, guarda Fakir a terra e poi si allontana. Il 42enne sembra far fatica ad alzarsi da terra, lo sguardo appare disorientato. Nell’ultimo take non appare possibile comprendere lo scambio tra Fakir e i due poliziotti che lo invitano nuovamente alla calma mentre si infilano i guanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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