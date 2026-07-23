Caso Fakir nuovi video mostrano l’uomo sdraiato a terra smarrito e in stato confusionale

Notizia in breve

Nei video diffusi sui social, un uomo è sdraiato a terra senza scarpe, con espressione smarrita e volto confuso. Le immagini mostrano una persona in evidente stato di difficoltà, mentre si trova in una posizione di vulnerabilità. Non si vedono comportamenti aggressivi o violenti, ma solo una condizione di disagio evidente. Le clip sono state girate durante le fasi successive a un fermo di polizia.