Circa 20.000 capi di abbigliamento sono stati confiscati e successivamente donati ai bambini in un'operazione di beneficenza. L’intervento è stato portato a termine dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Campania 3 di Caserta. I vestiti, sequestrati durante controlli, sono stati distribuiti senza ulteriori passaggi burocratici. La consegna ha coinvolto enti e associazioni locali che si occupano di assistenza ai minori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un gesto concreto di solidarietà. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM Campania 3 di Caserta ha destinato in beneficenza circa 20.000 capi di abbigliamento, completini estivi colorati in cotone per bambini. Si tratta di merce sottoposta a confisca amministrativa che trova così una nuova finalità sociale. L’abbigliamento è stato assegnato ad una organizzazione senza scopo di lucro iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore – RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’ente è presente anche nell’Elenco Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Caserta, 20.000 capi di abbigliamento confiscati donati in beneficenza ai bambini

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