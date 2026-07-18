seconda vita ai capi di abbigliamento invenduti scatta il divieto per le imprese di moda di mandarli al macero

Come si abbina la moda con la sostenibilità? Salvando i capi di abbigliamento invenduti dal macero. Dal 19 luglio, cambiano le regole: l’invenduto non potrà più finire in discarica o negli inceneritori. Per le grandi imprese della moda entra in vigore il divieto di distruggere capi di abbigliamento, calzature e accessori rimasti nei magazzini, una misura destinata a cambiare il modello di business del settore, facendo un passo in più verso l’economia circolare. Una stretta, a livello europeo, nel segno del riuso e del riciclo. Il provvedimento è previsto dal Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr), in vigore dal 2024: le grandi aziende dovranno trovare una seconda vita agli stock, puntando su donazioni, rivendita, riparazione, riuso e riciclo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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