Seconda vita ai capi di abbigliamento invenduti scatta il divieto per le imprese di moda di mandarli al macero
Dal 19 luglio, le aziende di moda non potranno più smaltire gli abiti invenduti attraverso il macero, le discariche o gli inceneritori. La normativa vieta di eliminare i capi invenduti in modo distruttivo, promuovendo pratiche alternative come il riutilizzo o il riciclo. La misura mira a ridurre lo smaltimento di rifiuti tessili e a favorire la gestione sostenibile degli stock invenduti.
Come si abbina la moda con la sostenibilità? Salvando i capi di abbigliamento invenduti dal macero. Dal 19 luglio, cambiano le regole: l’invenduto non potrà più finire in discarica o negli inceneritori. Per le grandi imprese della moda entra in vigore il divieto di distruggere capi di abbigliamento, calzature e accessori rimasti nei magazzini, una misura destinata a cambiare il modello di business del settore, facendo un passo in più verso l’economia circolare. Una stretta, a livello europeo, nel segno del riuso e del riciclo. Il provvedimento è previsto dal Regolamento europeo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (Espr), in vigore dal 2024: le grandi aziende dovranno trovare una seconda vita agli stock, puntando su donazioni, rivendita, riparazione, riuso e riciclo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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