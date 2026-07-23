Sono stati pubblicati due bandi per le case popolari, con un investimento totale di oltre 19,5 milioni di euro. La somma riguarda progetti di edilizia residenziale pubblica e sociale nella regione, finanziati tramite la riprogrammazione comunitaria del Programma Fesr 2021-2027. I fondi sono destinati a interventi nel settore abitativo pubblico e sociale, secondo quanto annunciato dalla Regione.

Oltre 19,5 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica e sociale ligure. È la portata dell’azione messa in campo da Regione nell’ambito della riprogrammazione comunitaria del Pr Fesr 2021-2027. L’iniziativa, suddivisa in due misure, sarà dedicata alla riqualificazione energetica e alla ristrutturazione di immobili residenziali in capo alle Aziende regionali territoriali per l’edilizia, ai Comuni, alla Città Metropolitana di Genova, alle Province e ad altri Enti pubblici. La prima, dal 29 settembre al 6 ottobre sul portale ‘Bandi On Line’ di Filse, disporrà di 9 milioni di euro e consentirà di accedere a contributi a fondo perduto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case popolari, due bandi. Un piano da 19,5 milioni

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Emergenza casa, nel Lazio piano da oltre 800 milioni

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