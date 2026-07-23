Le case di riposo sono al completo e le liste d’attesa rimangono lunghe. La Fondazione Ircer e il Comune di Recanati hanno deciso di offrire assistenza domiciliare agli anziani, in alternativa alla sistemazione in struttura. La nuova strategia mira a garantire supporto direttamente nelle abitazioni, poiché i posti disponibili non sono sufficienti. La soluzione prevede servizi di assistenza a domicilio per chi non può essere accolto nelle case di riposo.

I posti non bastano e le liste d’attesa sono destinate a restare. Per questo la Fondazione Ircer e il Comune di Recanati cambiano strategia: se non è possibile accogliere tutti gli anziani in struttura, l’obiettivo diventa portare l’assistenza direttamente nelle loro case. È la linea emersa dalla presentazione dei nuovi progetti dedicati agli anziani non autosufficienti e alle loro famiglie. "Le strutture non possono arrivare ovunque – spiega Riccardo Ficara Pigini, presidente della struttura cittadina – e dobbiamo trovare il modo di portare un minimo di assistenza nelle case, perché non ci saranno mai posti sufficienti per tutti". In questa direzione si inserisce anche un nuovo progetto avviato dalla Fondazione insieme con l’Ambito sociale 14 e la struttura Paolo Ricci di Civitanova, con il coinvolgimento dei due distretti territoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa di riposo al completo: "Assistenza a domicilio"

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