Residenti di una Casa di Comunità hanno organizzato un flash mob per chiedere un intervento urgente. Tra le richieste, l’assenza di medici di base, la sospensione del servizio infermieristico di Famiglia, problemi nella Guardia Medica e difficoltà di accesso ai servizi sanitari. La protesta nasce dalle criticità legate alla mancanza di personale e alle rigidità burocratiche che rendono complicato l’accesso alle cure. La richiesta è di interventi immediati per migliorare la situazione.

Assenza di medici di base, sospensione del Servizio infermieristico di Famiglia, criticità nella Guardia Medica, rigidità burocratiche e difficoltà di accesso ai servizi. Sono queste le principali disfunzioni denunciate da un gruppo di cittadini di Peschiera nei confronti della ex Casa di Comunità. Per chiedere un intervento urgente di Regione Lombardia, Ats e Asst, i cittadini hanno organizzato un flash mob. "Lo spostamento per due mesi del Servizio infermieristico a Segrate, proprio mentre il ponte degli Specchietti, principale via di accesso, è chiuso al traffico - denuncia Nadia Cabianca - è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa di Comunità, flash mob. L’appello dei residenti: "Chiediamo un intervento"

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