È stato inaugurato il restyling della Casa della Comunità e dell’Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme, intervento del valore di circa 2 milioni di euro finanziato con i fondi del PNRR. Durante l’evento sono stati presentati i lavori completati, che prevedono anche l’aumento dei posti letto disponibili presso la struttura. La riqualificazione riguarda gli spazi interni e le aree di assistenza, senza modifiche strutturali esterne.

Sono stati presentati gli interventi Pnrr realizzati alla Casa della Comunità e all’ Ospedale di Comunità di Castel San Pietro Terme, all’interno del presidio di viale Oriani 1: il miglioramento dell’area di accoglienza nell’atrio storico e la nuova area di degenza del 4° piano che amplia l’Ospedale di Comunità (OsCo), con ulteriori 15 posti letto dedicati alle cure intermedie. La visita ha preso avvio proprio dall’atrio storico della struttura, area già oggetto di un primo intervento Pnrr finalizzato al miglioramento dell’Area Accoglienza. Al quarto piano della struttura, è stata realizzata invece la nuova area di degenza dell’Ospedale di Comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa della comunità, nuovi posti letto. Inaugurato il restyling da 2 milioni

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Casa di comunità di Sarzana e punto unico di accesso, l'inaugurazione 29-06-2026

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