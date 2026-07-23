Carta docente contratto al 30 giugno e somme ricevute a seguito di sentenza | quanto tempo ho per spenderle?

Le somme assegnate sulla Carta del Docente tramite sentenza possono essere utilizzate entro due anni dalla data di riconoscimento. Questo vale anche per chi ha un contratto a termine terminato il 30 giugno scorso. La validità delle somme non dipende dalla scadenza del contratto, ma dal tempo trascorso dalla sentenza. Non ci sono indicazioni di termini diversi o restrizioni specifiche legate alla fine del contratto.

Le somme riconosciute sulla Carta del Docente tramite sentenza mantengono una validità biennale, anche per chi ha un contratto a termine scaduto il 30 giugno. Rispondiamo al dubbio di una supplente con un importo arretrato di oltre 2.000 euro che intende utilizzarlo per il TFA Sostegno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONTRATTI AL 30 GIUGNO: I RISARCIMENTI CHE PUOI OTTENERE

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