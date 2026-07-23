Carta d' identità elettronica a Bergamo potenziati gli appuntamenti si può andare anche il sabato mattina

A Bergamo, gli appuntamenti per ottenere la carta d’identità elettronica sono stati potenziati e si può anche prenotare il sabato mattina. La proroga recentemente concessa permette di avere più margine, ma per viaggiare all’estero resta obbligatorio il documento elettronico. La validità del documento varia in base all’età e alle normative vigenti, mentre le prenotazioni si possono effettuare tramite i canali ufficiali. La presenza di più slot disponibili mira a ridurre i tempi di attesa.

Nonostante la proroga recente dia piccoli spazi di manovra, per viaggiare all’estero è necessaria la carta d’identità elettronica. La validità dei documenti cartacei scadrà il 3 agosto: per questa ragione il Comune di Bergamo ha alzato a 808 gli appuntamenti settimanali per richiedere la carta d’identità elettronica (un incremento del 102,5% rispetto a inizio 2026). Chi dispone ancora del vecchio documento può rivolgersi allo sportello polifunzionale Bergamo Facile: le aperture supplementari, fino al 3 agosto, sono state concentrate al venerdì e al sabato, dalle 8.30 alle 12.30. Appuntamento online su «Prenota Bergamo» o telefonando allo 035. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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