Bergamo appuntamenti straordinari per il rilascio della carta d’identità elettronica

Dal 3 agosto la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio. La sua validità si protrarrà solo per altri usi specifici fino al 31 gennaio 2027, ma per viaggiare all’estero sarà obbligatorio presentare quella elettronica. Sono previsti appuntamenti straordinari per il rilascio di questa nuova versione del documento, con l’obiettivo di completare le pratiche prima della data di entrata in vigore. La modifica riguarda tutte le pratiche di rilascio e rinnovo nel territorio.

LA NOVITÀ. Dal 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido per l’espatrio. Lunedì 3 agosto la carta d’identità cartacea andrà in pensione. Nonostante per alcuni usi specifici la scadenza sia stata prorogata al 31 gennaio 2027, non sarà più valida per l’espatrio: per viaggiare all’estero sarà necessaria la carta d’identità elettronica. Il percorso ha portato, dal mese di febbraio, agli attuali 808 appuntamenti settimanali, con un incremento del 102,5% rispetto alle disponibilità di inizio anno. Le aperture supplementari saranno attive fino al 3 agosto e sono concentrate in particolare nelle mattine del venerdì e del sabato, dalle 8.30 alle 12,30. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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