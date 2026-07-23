Carnevali e Massara studiano una nuova pista | da Madrid spunta il nome di Mastantuono
Da Madrid, arriva la notizia di un possibile trasferimento di un calciatore argentino con cittadinanza italiana. Carnevali e Massara stanno valutando questa opzione, con l’obiettivo di aumentare il suo tempo in campo. Il giocatore, attualmente in un club spagnolo, vorrebbe trovare più spazio nelle partite. Nessuna conferma ufficiale, ma il nome di Mastantuono viene accostato come possibile nuovo acquisto.
Franco Mastantuono sembrerebbe essere il nuovo interesse di Carnevali e Massara. Il calciatore argentino, con cittadinanza italiana, sarebbe in cerca di più minutaggio, e questo spiegherebbe il motivo di un possibile trasferimento. La Juventus si è attivata sin da subito per l’italo-argentino, ma anche la Fiorentina cerca il suo colpo. La proposta di Mourinho: la Serie A per il successo. Sarebbe stato il tecnico portoghese, come riporta Tuttosport, a consigliare al classe 2007 di trasferirsi per aumentare il minutaggio. Visti i grandi nomi che militano nel Real Madrid, è difficile per lui garantirsi la titolarità, cosa che sarebbe più semplice, invece, in Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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