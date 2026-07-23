Franco Mastantuono sembrerebbe essere il nuovo interesse di Carnevali e Massara. Il calciatore argentino, con cittadinanza italiana, sarebbe in cerca di più minutaggio, e questo spiegherebbe il motivo di un possibile trasferimento. La Juventus si è attivata sin da subito per l’italo-argentino, ma anche la Fiorentina cerca il suo colpo. La proposta di Mourinho: la Serie A per il successo. Sarebbe stato il tecnico portoghese, come riporta Tuttosport, a consigliare al classe 2007 di trasferirsi per aumentare il minutaggio. Visti i grandi nomi che militano nel Real Madrid, è difficile per lui garantirsi la titolarità, cosa che sarebbe più semplice, invece, in Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Carnevali e Massara studiano una nuova pista: da Madrid spunta il nome di Mastantuono

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