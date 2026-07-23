Carlos Alcaraz può perdere il n3 nel ranking ATP? Due cambiali pesanti punti da difendere e scenari di sorpasso

Da oltre tre mesi e mezzo, Carlos Alcaraz non scende in campo. L’ultimo match risale al 14 aprile, quando ha battuto un finlandese in due set ai sedicesimi di finale di un torneo ATP 500. Dopo aver vinto quella partita, ha deciso di ritirarsi prima di affrontare un avversario ceco. La sua assenza si riflette anche nel ranking, dove rischia di perdere il terzo posto.

Sono ormai passati tre mesi e mezzo dall’ultimo incontro disputato da Carlos Alcaraz: era il 14 aprile quando lo spagnolo sconfiggeva il finlandese Otto Virtanen per 6-4, 6-2 ai sedicesimi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona, decidendo poi di ritirarsi prima della sfida contro il ceco Thomas Machac. Il fuoriclasse iberico ha dovuto fare i conti con un infortunio al polso che gli ha impedito di prendere parte al Roland Garros e a Wimbledon, perdendo così parecchio terreno nel ranking ATP. Il 23enne venne battuto da Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, cedendo lo scettro di numero 1 al mondo proprio al fuoriclasse altoatesino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Carlos Alcaraz può perdere il n.3 nel ranking ATP? Due cambiali pesanti, punti da difendere e scenari di sorpasso

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Ha già vinto Wimbledon, ha battuto Alcaraz e studiato Federer: ora vuole il colpo della vita

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