Alcaraz rischia il sorpasso nel ranking ATP! Può perdere il n 2 Zverev in rampa di lancio Cosa cambia per Sinner E i sorteggi…

Notizia in breve

Alcaraz potrebbe perdere la posizione di secondo in classifica ATP a favore di Zverev, che si avvicina con buone possibilità di scalare la graduatoria. Sinner, attualmente primo con 11.650 punti, potrebbe arrivare a 13.450 punti vincendo a Wimbledon. I sorteggi del torneo sono stati annunciati, e le partite di prima e seconda settimana sono state definite.