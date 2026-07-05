Alcaraz rischia il sorpasso nel ranking ATP! Può perdere il n 2 Zverev in rampa di lancio Cosa cambia per Sinner E i sorteggi…
Alcaraz potrebbe perdere la posizione di secondo in classifica ATP a favore di Zverev, che si avvicina con buone possibilità di scalare la graduatoria. Sinner, attualmente primo con 11.650 punti, potrebbe arrivare a 13.450 punti vincendo a Wimbledon. I sorteggi del torneo sono stati annunciati, e le partite di prima e seconda settimana sono state definite.
Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con un bottino di 11.650 punti e potrebbe spingersi fino a quota 13.450 in caso di successo a Wimbledon, dove sta cercando di onorare una cambiale da 2.000 punti derivante dal trionfo di dodici mesi fa. Il fuoriclasse altoatesino può fare affidamento su un margine di 3.490 lunghezze nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, assente ormai da mesi a causa di un infortunio al polso. Questo sarà il vantaggio minimo sul grande rivale iberico al termine del terzo Slam della stagione, ma potrebbe espandersi fino a 5.290 lunghezze se il nostro portacolori dovesse alzare al cielo il trofeo sui sacri prati londinesi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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