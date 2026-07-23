Carlo Cottarelli rinuncia alla corsa alle comunali | Non intendo candidarmi a sindaco di Milano

Carlo Cottarelli ha annunciato di non voler concorrere alle prossime elezioni comunali di Milano. In precedenza aveva manifestato l’intenzione di candidarsi, ma ha deciso di ritirare la candidatura per motivi personali. La sua partecipazione alle comunali del 2027 era stata ipotizzata durante un evento dedicato agli europeisti. Ora, l’economista ed ex senatore non prenderà parte alla corsa per il ruolo di sindaco della città.

“Non intendo candidarmi a sindaco di Milano”. Per ragioni personali, l’economista ed ex senatore Carlo Cottarelli rinuncia alle comunali del 2027. Cottarelli aveva aperto alla possibilità di candidarsi nel corso dell’evento Europeisti.eu, organizzato dai centristi milanesi al Teatro Parenti. Proprio in quell’occasione l’economista aveva dichiarato che se gli fosse stato chiesto di candidarsi avrebbe valutato l’ipotesi. Il suo nome aveva suscitato interesse in particolar modo all’interno di Forza Italia, che avrebbe puntato su di lui per allargare il perimetro di coalizione anche ai moderati e ai centristi di Azione. Nonostante non avesse ricevuto una proposta fondata su un concreto programma di azione, il suo nome era stato fatto nelle ultime settimane da Carlo Calenda, ma anche da Letizia Moratti e da Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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