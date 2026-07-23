Carico e scarico per i fornitori orari più flessibili nelle ztl

Fratelli d’Italia ha proposto di rendere più flessibili gli orari di carico e scarico per i fornitori e di modificare le regole sulle zone a traffico limitato, per facilitare le attività commerciali nelle aree centrali. La proposta segue la bocciatura di un’altra iniziativa sugli abbonamenti agevolati per i parcheggi destinati ai lavoratori del centro storico e urbano. La questione riguarda principalmente le difficoltà quotidiane di chi opera nelle zone più trafficate della città.

Dopo la bocciatura della proposta sugli abbonamenti agevolati per ridurre il costo dei parcheggi sostenuto dai lavoratori del centro storico e del centro urbano, Fratelli d’Italia torna a intervenire sulle difficoltà quotidiane di chi opera nelle zone centrali di Cesena. Il gruppo consiliare ha infatti presentato una nuova mozione dedicata ad artigiani, commercianti, fornitori e operatori che, per esigenze professionali, devono accedere alla zona a traffico limitato per effettuare operazioni di carico e scarico. Attualmente il permesso A4, riservato agli autocarri, prevede un canone annuale di 60 euro, oltre alle spese di istruttoria e ai bolli, e consente l’accesso alla ztl esclusivamente nelle fasce orarie comprese tra le 6 e le 10. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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