Regole per lo scarico merci in Città Alta Forza Italia | Deroghe fino a 12 mesi per i fornitori abituali
In città alta, le forze politiche propongono di sostituire le autorizzazioni di scarico merci rilasciate per consegna singola con un accredito periodico di 3, 6 o 12 mesi. Questa misura si rivolge ai fornitori che dimostrano un’attività ricorrente, con l’obbligo di rendicontazione mensile invece delle richieste ripetute. La proposta prevede una deroga fino a 12 mesi per queste aziende, semplificando le procedure di consegna in zona.
Bergamo. La richiesta principale è sostituire le autorizzazioni rilasciate consegna per consegna con un accreditamento periodico – valido 3, 6 o 12 mesi – per i fornitori che dimostrino un’attività ricorrente in Città Alta, accompagnato da una rendicontazione mensile al posto delle istanze ‘ripetute’. Ma il documento chiede di estendere la deroga anche ai clienti privati, categoria oggi esclusa dal regolamento. Giulia Ceci, consigliera comunale di Forza Italia, ha presentato un ordine del giorno urgente per chiedere una revisione del sistema di deroghe previsto dal nuovo regolamento sulle consegne merci nel centro storico, che entrerà in vigore dal 3 agosto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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