Una gara nazionale, finanziata dal Fondo Nazionale Connettività e assegnata a Fibercop, coinvolgerà 110.000 indirizzi in tutta Italia. La rete di fibra ottica non è ancora collegata in alcune zone montane, che risultano penalizzate. La gara mira a migliorare la copertura e la connessione nelle aree più isolate. L’intervento riguarda l’installazione di infrastrutture di rete in diverse località del Paese.

Una nuova gara nazionale, finanziata dal Fondo Nazionale Connettività e aggiudicata a Fibercop, riguarderà 110mila civici in tutta Italia. Lo annuncia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, dopo la risposta dell’assessore regionale Alberto Lenzi alla sua interrogazione, presentata dopo le segnalazioni di numerosi cittadini della Montagna Pistoiese. Secondo Capecchi, l’operazione condotta da Openfiber, vincitrice dell’appalto nazionale negli scorsi anni per il rafforzamento delle tecnologie Ftth e Fwa non garantirebbe oggi un servizio reale a chi vive in Montagna, penalizzando smartworking e attività economiche locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capecchi: "Ma la montagna tuttavia non è connessa ed è penalizzata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nazionali non all'altezza ed Europa penalizzata: Mondiale, la formula Infantino non convinceIl sistema della Fifa per il Mondiale, con 48 squadre, mostra squilibri tra le nazionali partecipanti.

Xiaomi annuncia i nuovi prodotti del 2026: lo smartphone 17T Pro, dispositivi wearable, TV ed elettrodomestici per una casa sempre più connessaDurante un evento a Vienna, è stato presentato il nuovo smartphone 17T Pro e altri dispositivi di Xiaomi previsti per il 2026.

Argomenti più discussi: Capecchi: Ma la montagna tuttavia non è connessa ed è penalizzata; Fibra ottica, Capecchi (FdI): Fra i 110 nuovi connessi in Italia, speriamo molti siano della provincia di Pistoia.

Tomasi e Capecchi sbancano. Fratelli d’Italia bene in MontagnaÈ soddisfatto il circolo di Fratelli d’Italia di Abetone Cutigliano dei risultati registrati sul territorio comunale alle elezioni regionali. Il nostro partito - si legge nella nota - si conferma la ... lanazione.it

Il futuro della Montagna. Capecchi alza la voce: Tuteliamo i cittadiniL’ospedale Pacini deve essere salvaguardato e classificato di nuovo come presidio di area disagiata. Il grido d’allarme arriva dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi, che ... lanazione.it