Le minoranze criticano il ministro dei Trasporti per il caos nei treni, chiedendo maggiore attenzione e definendolo inadeguato. Nella giornata di ieri, Salvini ha dichiarato di voler fare di tutto affinché un sospettato rimanga in carcere il meno possibile. La polemica riguarda le recenti disservizi nel settore ferroviario e le risposte del ministro.

«Farò di tutto perché Roggero stia in carcere il meno possibile». È la prima dichiarazione della giornata di ieri di Matteo Salvini, incidentalmente ministro dei Trasporti. La smania di tornare. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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© Ilmanifesto.it - Caos treni, le minoranze incalzano Salvini: «Basta distrazioni, è un ministro inadeguato»

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Giannini e Gruber smontano Matteo Salvini su treni, sbarchi, sicurezza e Vannacci

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