Dopo la chiusura del tratto tra Certaldo e il resto del percorso, i lavori sulla 429 sono ripresi con il sblocco del terzo lotto. I tecnici della Provincia di Siena, incaricata dalla Regione Toscana, hanno confermato che le operazioni di rimozione dell’asfalto e delle parti danneggiate procedono secondo il cronoprogramma. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sui tempi di completamento.

"Ho chiesto conferma ai tecnici responsabili della Provincia di Siena, che ha in gestione il tratto per conto della Regione Toscana. Le operazioni stanno andando avanti come da programma, con la rimozione dell’asfalto e delle parti sottostanti ammalorate". È stato il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, a fare il punto della situazione in merito all’intervento sulla Nuova SR bis 429 di Valdelsa. Un’operazione di riasfaltatura da oltre un milione e mezzo che riguarda in primis il tratto di strada relativo a San Gimignano e Certaldo. Per consentire l’esecuzione delle opere è stata necessaria la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato della Nuova SR bis 429 fino al termine dei lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cantieri e polemiche sulla 429. Chiusura dopo Certaldo. Sbloccato il terzo lotto

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