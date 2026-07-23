In corso a Monza lavori continui su marciapiedi e strade, con attività che si svolgono sia di giorno che di notte. Diversi interventi sono in atto in varie zone della città, coinvolgendo la riqualificazione della rete viaria. Le operazioni, che durano da settimane, riguardano sia il rifacimento dei marciapiedi sia il ripristino dell’asfalto, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture cittadine.

Un mese caldo non solo per le temperature, ma anche per i cantieri che stanno trasformando la rete viaria di Monza. In questi giorni si lavora senza sosta su marciapiedi e asfalti, con diversi interventi in corso in varie zone della città. Da ieri sono partiti i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Buonarroti, nel tratto tra via Pellico e via Foscolo, e in via Pascoli, tra via Foscolo e via Pellico. Dureranno fino al 31 agosto. Parallelamente, comincerà oggi il cantiere in via Mentana, dove si interverrà su entrambi i lati tra via Guarenti e via Buonarroti. Le opere prevedono la sostituzione dell’asfalto deteriorato con massetti autobloccanti ad alta riflettanza, capaci di ridurre l’assorbimento della radiazione solare e mitigare quindi l’isola di calore urbana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri di giorno e di notte. Dai marciapiedi alle strade: scatta la riqualificazione

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